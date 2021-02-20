ليبيا – قال رئيس مفوضية المجتمع المدني ببراك الشاطئ مراد جلغم إن فيروس كورونا اجتاح حي الزوية بالبلدية وأصبح يسكن أغلب المنازل والأزقة محذرا من أنها قد تتحول إلى “ووهان ثانية”.

مراد لفت في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن مستوصف الزوية القروي لن يستطيع مجابهة كورونا خصوصا بعد ثبوت إصابة العشرات في مركز الفلترة براك.

وأكد على أن الجنوب الليبي قد يشهد كارثة في حال لم تتحرك وزارتا الداخلية في حكومتي شرق وغرب البلاد، لفرض حظر تجوال، في ظل ضعف الإمكانات الطبية.

وفي ذات السياق أكد منير الشتوي أحد الممرضين في مستشفى الزوية القروي، أن الأقنعة والمستلزمات الطبية لم تعد موجودة في مخازن المستوصف.

وأضاف”المواد اللازمة للتنفس الاصطناعي غير موجودة بالمستشفى، وهذا معلوم منذ فترة لدى وزارة الصحة بحكومة الوفاق التي لم تحرك ساكنًا”.

كما تابع الشتوي أن الوباء قد يأخذ منحنى آخر واتجاهًا سريعًا للقرى والمناطق المجاورة في حال لم يجد من يوقفه في الزوية، مطالبًا منظمة الصحة العالمية والمنظمات المحلية بسرعة تدارك الموقف وتوفير الأدوية والمستلزمات لمستشفى الزوية القروي.

Share and Enjoy ! 0 Shares