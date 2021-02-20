فرنسا – سجلت مجموعة “إير فرانس/KLM” الفرنسية الهولندية خسائر بلغت 7,1 مليار يورو خلال العام 2020 بسبب الوباء الذي حرمها من ثلثي زبائنها، في مؤشر ركود غير مسبوق لنشاطها.

بمقتضى هذا التراجع التاريخي، تدنى رقم أعمال المجموعة، المتخصصة في الطيران المدني، بنسبة 59 بالمائة مقارنة بمستواه في عام 2019 ، متقلصا، بالقيم المطلقة، إلى 11,1 مليار يورو، كما تقول المجموعة في بيان نشرته أمس الخميس بهذا الشأن.

وفوق ذلك، يحذر البيان من أن الثلث الأول من العام 2021 سيكون “صعبا”، وأن احتمالات الانفراج والانطلاق نحو التعافي تبقى محدودة، رغم توقع تحسن نشاط المجموعة خلال الربيع والصيف المقبلين.

المصدر: صحيفة “Le Monde”

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