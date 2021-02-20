مصر تستقبل أول دفعة عربات قطارات جديدة من هنغاريا

مصر تستقبل أول دفعة عربات قطارات جديدة من هنغاريا

مصر – يستقبل ميناء الإسكندرية في مصر، الثلاثاء المقبل، أول دفعة من عربات السكة الحديدية الجديدة من هنغاريا، بعد استلام جزء منها من روسيا.

وتستلم مصر الصفقة ضمن العقد الموقع بين شركة ترانسماش هولدينغ “الروسية – الهنغارية” وهيئة السكك الحديدية المصرية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة بتكلفة تصل إلى 1.065 مليار يورو.

وتقيم وزارة النقل المصرية احتفالية كبرى بحضور وزير النقل، كامل الوزير، وسفيري المجر وروسيا ومسؤول الشركة، وتضم الدفعة 4 عربات صناعة مجرية، حيث ينص الاتفاق الموقع مع هيئة السكك الحديدية على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها البالغة 1300 عربة في المجر باعتبارها الممول لتكلفة الصفقة، فيما يتم تصنيع باقى عربات الصفقة في روسيا.

واستقبلت هيئة السكك الحديدية المصرية حتى الآن 243 عربة من صفقة العربات الـ 1300 ، تم تصنيعها في روسيا، ومخطط استمرار توافد العربات الجديدة المصنعة في روسيا، بالإضافة إلى توافد العربات التي سيتم تصنيعها في هنغاريا (المجر).

المصدر: اليوم السابع

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