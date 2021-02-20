مصر – وجه وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، المسؤولين بسرعة تنفيذ مشروع “التجلي الأعظم” في شبه جزيرة سيناء، الذي أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذه.

وطالب بمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية، والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع “جبال سيناء .. موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين”، بحضور استشاري المشروع، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين.

ووجه وزير الإسكان، بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن مشروع، وكلف الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن: “موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية”.

أوضح الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة سانت كاترين تقع في جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذي كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

المصدر: “اليوم السابع”

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