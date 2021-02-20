روسيا – تواصل عملة “البيتكوين” ارتفاعها، حيث صعدت خلال تعاملات اليوم السبت، فوق مستوى الـ57 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها في كل تاريخها.

ووفقا لبيانات موقع “كوين ديسك” فقد صعدت عملة “البيتكوين”، بحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، بنسبة 8.54% إلى 57120 دولارا.

وارتفع سعر عملة “البيتكوين” خلال الشهر الأخير بنسبة 66% على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى بهذه العملة، وخصوصا شركة “تسلا” التابعة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.

ويحذر الخبراء من عملة “البيتكوين” كونها عملة رقمية مشفرة غير معروفة المصدر، إذ لا تقوم بنوك مركزية بإصدارها، ويرى خبراء أن العملة عبارة عن فقاعة.

المصدر: وكالات

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