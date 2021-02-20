الإمارات العربية – بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأكد بن زايد على موقف بلاده “الثابت تجاه اليمن وحرصها على أمن واستقرار اليمن ودعمها للشعب اليمني الشقيق في كافة الظروف”.

من جانبه، أكد بن مبارك على “متانه وعمق تلك العلاقات الأخوية التي تحصنها روابط الدم والقربى والتاريخ المشترك الذي يجمع بلدينا ووقوفنا معا في ذات الخندق لمواجهة التحديات المشتركة جراء الانقلاب الحوثي الذي جاء منفذا للأجندة الايرانية”.

المصدر: “سبأ”

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