مصر – أكد مصدر مسؤول في وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، أن أزمة بعثة الزمالك العالقة في الجزائر في طريقها للحل، بعد تدخل وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة على متن طائرة خاصة مساء أمس السبت، إلى السنغال لمواجهة تونغيت، في ثاني جولات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن تستغرق الرحلة من القاهرة إلى السنغال قرابة الثماني ساعات، إلا أن عدم وجود تصريح بالطيران عبر الخطوط الجوية الموريتانية أدى لهبوط الطائرة في الجزائر لحين الحصول على التصريح.

وتأخر وصول بعثة الزمالك، يهدد التدريب الأول للفريق الذى من المفترض أن يخوضه الأبيض اليوم الأحد، على أن يخوض غدا الاثنين، المران الختامي قبل المباراة.

المصدر: “اليوم السابع”

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