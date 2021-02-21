الأردن – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني علي العايد، امس تعليق فتح أي قطاعات جديدة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

ولفت العايد إلى أنّ اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع تداعيات كورونا عقدت اجتماعا مساء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، استمعت خلاله إلى تقييم حول مؤشّرات الوضع الوبائي الذي يشهد زيادة في أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابيّة وارتفاعا في عدد الوفيات.

وأضاف: “اللجنة توافقت على عدم فتح أي قطاعات إضافية في الوقت الحالي، واستمرار تقييم الوضع الوبائي بشكل مستمر”.

وأكد العايد أن “اللجنة الإطارية ستبقى في حالة انعقاد مستمر لدراسة التوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة التي وجّه الخصاونة إلى الاستمرار بعقد اجتماعاتها بشكل مكثف، وأن أي مستجدات أو إجراءات تتخذ سيعلن عنها في حينه”.

وسجل الأردن اليوم، 2200 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

المصدر: “عمون”

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