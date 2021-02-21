ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ على سلامة الشابة الليبية وداد اسماعيل الشريقي، التي تم احتجازها تعسفيًا أمام محكمة الزاوية غرب طرابلس، في 31 يناير الماضي على أيدي جماعة مسلحة.

البعثة الأممية أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن أسرتها فقدت الاتصال بها منذ 2 فبراير، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

واعتبرت أن هذا الحادث يقوّض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام، وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.

Share and Enjoy ! 0 Shares