ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وفريقهما نجحوا حتى الآن في العمل بسرية ومهنية في مشاورات الحكومة.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه رغم المحاولات المتعددة الأطراف لصناعة الجلبة وإثارة الشغب وزرع عدم اليقين، فإن الشارع الليبي يُصر على التوافق، ولا يتعامل بجدية مع كل الأخبار الطرفية الرامية لإعادة الصراع للمربع الأول.

وأكد على أن الاستمرار في التفاؤل وتجاهل كل الشائعات حتمًا سيخفف من حدة الضغوط المصاحبة، مضيفًا: “يجب رفع الصوت عاليًا ودعوة أعضاء مجلس النواب للالتئام وعقد جلسة منح الثقة للحكومة لتباشر أعمالها بشكل سلس، من أجل إرساء دعائم المصالحة والسلام والاستقرار والأمن”.

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