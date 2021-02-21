سويسر ا – أفادت منظمة التجارة العالمية، امس، إن حجم التجارة السلعية عالميا سجل انتعاشا قوياً في الربع الأخير من عام 2020، استمرارا للنمو بالربع الثالث والتعافي من ركود عميق بسبب كورونا.

وأفادت المنظمة في أحدث تقاريرها، أنه من غير المرجح أن تستمر وتيرة التوسع بالتجارة العالمية في النصف الأول من عام 2021، حيث يبدو أن المؤشرات الرئيسية قد بلغت ذروتها بالفعل.

وأوضحت المنظمة أن مؤشر التوقعات الفصلي الصادر عنها الذي يضم سبعة مكونات، سجل 103.9 نقطة مرتفعا من 100.7 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكرت المنظمة أن القراءة الحالية تشير إلى تحسن ملحوظ في تجارة البضائع منذ أن انخفضت بشكل حاد في النصف الأول من العام الماضي.

وحسب التقرير، فإن جميع مؤشرات المكونات إما أعلى من الاتجاه أو في الاتجاه، لكن بعضها يظهر بالفعل علامات تباطؤ بينما قد ينخفض البعض الآخر في المستقبل القريب.

وتابع التقرير: “قد لا يعكس المؤشر تمامًا عودة ظهور كوفيد-19 وظهور متغيرات جديدة للمرض، والتي ستؤثر بلا شك على تجارة السلع في الربع الأول من عام 2021”.

ويقيس المؤشر حالة الزخم في نمو التجارة عالميا، وتشير القراءة عند أعلى مستوى 100 إلى نمو جيد، فيما تشير القراءات أقل من 100 إلى التباطؤ.

ورصد التقرير أن مؤشرات طلبات التصدير بلغت (103.4) ومنتجات السيارات (99.8)، والتي تعد من بين المؤشرات الرائدة الأكثر موثوقية للتجارة العالمية، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا وبدأت تفقد الزخم.

في المقابل، لا يزال مؤشرا شحن الحاويات (107.3) والشحن الجوي (99.4) في ارتفاع، على الرغم من أن البيانات عالية التردد تشير إلى أن شحن الحاويات قد انخفض منذ بداية العام.

وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وفرضت أوضاع مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لا سيما خلال الربع الثاني من 2020 والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم.

وحسب بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، سجلت حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 انكماشا بنسبة 9 بالمئة بضغط تداعيات فيروس كورونا.

وانخفضت تجارة السلع عالميا بنحو 6 بالمئة خلال العام الماضي، فيما تراجعت التجارة في الخدمات بـ16.5 بالمئة.

وكالات

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