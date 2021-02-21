مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باستمرار التنسيق ما بين مختلف الجهات للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء.

وطالب السيسي باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي تابع الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلا عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية.

المصدر: “اليوم السابع”

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