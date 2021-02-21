المغرب – أعلن جيمس إينهوف، السيناتور الأمريكي، إنه والعشرات من زملائه في مجلس الشيوخ قد وجهوا رسالة إلى البيت الأبيض لحثه على التراجع عن قرار ترامب “غير الصائب” بشأن عائدية الصحراء.

وقال إينهوف، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، في تغريدة على موقع “تويتر”،: “اليوم، قام السيناتور ليهي وأنا بقيادة 25 من زملائنا في مجلس الشيوخ في بعث رسالة لحث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع عن القرار السابق غير الصائب، وإعادة إلتزام الولايات المتحدة بالسعي لإجراء استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء”. ووضع إشارة باسم صفحة الرئيس بايدن على “تويتر”، بالرمز المختصِر “بوتوس” (POTUS)، لإخطاره بالتغريدة.

وأرفق إينهوف مع التغريدة رابطا يتضمن شرحا مفصلا لمسعاه لدى البيت الأبيض ومضمون الرسالة، نشره في صفحته بموقع مجلس الشيوخ، يدعو فيه جو بايدن إلى التخلي عن قرار سابقه دونالد ترامب بشأن “الاعتراف رسميا بالمطالب غير الشرعية للملكة المغربية بالسيادة على الصحراء”، حسبما ورد في الرسالة.

ويُنتظر ألا يطول انتظار توضيح الإدارة الأمريكية الجديدة الديمقراطية موقفها من النزاع القائم في الصحراء بين جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمملكة المغربية.

المصدر: تغريدة للسيناتور جيمس إينهوف + صفحة السيناتور جيمس إينهوف في موقع مجلس الشيوخ الأمريكي

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