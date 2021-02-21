ليبيا – توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أمس السبت عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

الطبلقي قالت في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن رئيس مجلس نواب في طبرق عقيلة صالح يريد عقدها هناك، ولجنة 5+5 موجودة في المدينة، والبعثة الأممية ترغب في عقد الجلسة فيها أيضًا، على حد قوله.

يشار إلى أن عددًا من النواب المجتمعين في صبراتة قد اتفقوا في 14 فبراير الجاري على عقد جلسة للمجلس في سرت، بشرط موافقة لجنة 5+5 على ذلك خلال 48 ساعة من تاريخ البيان.

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