ليبيا – أفاد أحد أعضاء اللجنة العسكرية (5 + 5) التابعة لحكومة الوفاق العميد مختار النقاصة بأن فرقة إزالة الألغام تواصل عملها.

النقاصة اعتبر في تصريح لقناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت أن العمل كان أبطأ من المتوقع؛ لقلة الدعم المقدم لها وضعف الإمكانيات، بحسب قوله.

وقال: إن فرقة إزالة الألغام فجرت كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي جمعتها خلال المدة الماضية.

وأضاف النقاصة أنه كان من المفترض أن تتولى إزالة الألغام 6 فرق لإنجاز العمل في أقرب وقت، لكن قلة الإمكانيات حالت دون ذلك.

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