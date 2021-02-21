إسبانيا – يحتضن ملعب “كامب نو”، مواجهة هامة لبرشلونة أمام مضيفه العنيد قاديش اليوم الأحد، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتأتي هذه المباراة بعد الهزيمة المدوية التي مني بها الفريق الكتالوني أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف مقابل أربعة أهداف، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الهولندي رونالدو كومان (57 عاما)، المدير الفني لبرشلونة، بالتشكيلة الأساسية التالية “للبلوغرانا”، ضد ضيفه قاديش:

بينما وضع الإسباني ألفارو سيرفيرا دياز (55 عاما)، المدير الفني لقاديش، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “البرسا”:

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة حصدها من 22 مباراة، متأخربفارق 6 نقاط عن ريال مدريد، صاحب مركز الوصافة، بفارق ثلاث نقاط عن متصدر الليغا جاره أتلتيكو مدريد، والذي لعب مباراة أقل.

في المقابل، يشغل فريق قاديش المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 24 نقطة.

المصدر: RT

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