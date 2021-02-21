ليبيا – قام عبد الله اللافي النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بزيارة أمس السبت إلى مدن الساحل الغربي، والتي تضم زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والمنشية؛ حيث التقى رؤساء مجالس البلديات، وعددًا من أعيان المنطقة وممثلين عن المؤسسات العامة.

الاجتماعات تناولت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له أهم المشاكل والاحتياجات والمشروعات ذات الأولوية في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وقد شملت الزيارة بعض المشاريع المتعثرة، ومنها محطة تحلية المياه بزوارة ومطار زوارة الدولي ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز، إضافة الى مستشفى الجميل.

وقد عبر مسؤولو هذه البلديات وأعيانها، على دعمهم الكبير للمجلس الرئاسي الجديد الذي بدأ بعدد من الزيارات للبلديات، للوقوف على أهم احتياجاتها.

وبدوره أعرب عبد الله اللافي عن شكره وامتنانه لما وجده من ترحيب وكرم ضيافة ودعم من الأهالي، وأبدى تفهمه لما تعانيه المنطقة من المستوى المتدني في البنية التحتية، موكدًا حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق ،وعزمه زيارة كافة مناطق البلاد، كما جدد دعمه لإطلاق مشروع وطني كبير يعنى بالمصالحة الوطنية.

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