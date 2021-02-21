الإمارات العربية – وصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، امس إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة “سونا” بأن دقلو يزور الإمارات “للمشاركة في معرض الدفاع الدولي آيدكس ومعرض الدفاع البحري نافدكس، اللذين تنطلق فعالياتهما خلال الفترة 21–25 فبراير الجاري في أبو ظبي”.

وأضافت الوكالة أن دقلو كان في استقباله بمطار أبوظبي وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، وسفير السودان لدى الإمارات، محمد أمين عبدالله الكارب.

ويعد معرض “آيدكس” أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يشارك في دورته الحالية 1112 شركة من 59 دولة.

المصدر: “سونا” + وكالات

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