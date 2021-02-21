أستراليا – أحرز الثنائي المكون من الكرواتي إيفان دوديغ، والسلوفاكي فيليب بولاسيك، أول لقب سويا في البطولات الأربع الكبرى، اليوم الأحد، عندما توجا بلقب زوجي الرجال في بطولة أستراليا للتنس.

وجاء تتويج دوديغ وزميله بولاسيك، على حساب الثنائي حامل اللقب، الذي يضم الأمريكي راجيف رام، والبريطاني جو سالسبيري.

وسيطر دوديغ وبولاسيك على المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب “رود ليفر”، واستمرت 88 دقيقة، وكسرا إرسال المنافسين مرة في كل مجموعة، ليفوزا بمجموعتين دون رد، تفاصيلهما 6-3، و6-4.

وهذا هو أول لقب كبير يحرزه بولاسيك (35 عاما)، الذي عاد من الاعتزال في 2018، بينما فاز دوديغ بلقبه الكبير الثاني لهذه الفئة، بعد تتويجه بطلا لزوجي الرجال في فرنسا المفتوحة، في 2015 مع مارسيلو ميلو.

وبفوزه اليوم أيضا، أصبح بولاسيك ثاني سلوفاكي يحرز لقبا كبيرا بعد مواطنته دانييلا هانتوشوفا، وأهدى اللقب إلى ابنته التي ولدت مؤخرا.

في المقابل، حرمت الهزيمة رام (36 عاما)، من الفوز بثاني لقب في البطولة الحالية، بعد فوزه بلقب الزوجي المختلط مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا، أمس السبت.

المصدر: رويترز

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