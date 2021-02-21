زلاتان ولوكاكو وجها لوجه في “ديربي الغضب” بين قطبي ميلانو الكروي

زلاتان ولوكاكو وجها لوجه في “ديربي الغضب” بين قطبي ميلانو الكروي

إيطاليا – تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية اليوم الأحد، صوب ملعب “جوزيبي مياتزا، في ضاحية سان سيرو، الذي سيكون مسرحا لـ “ديربي” الغضب بين قطبي مدينة ميلانو الكروي، في الجولة 23 لـ”الكالتشيو”.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، ويديرها حكم الساحة الإيطالي دانييلي دوفيري (43 عاما).

وسيواجه ستيفانو بيولي (55 عاما)، المدير الفني لفريق ميلان “الروسونيري”، ضيفه “النيراتزوري”، بالتشكيلة الأساسية التالية بقيادة نجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما):

بينما وضع الإيطالي أنطونيو كونتي (51 عاما)، المدير الفني لإنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التالية بقيادة مهاجمه البلجيكي “البلدوزر” روميلو لوكاكو، لمواجهة “الروسونيري”:

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على جاره ميلا، ويليهما ثنائي العاصمة، روما ولاتسيو برصيد 43 نقطة لكل منهما على الترتيب والأخير لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل يوفنتوس، حامل اللقب، المركز الخامس برصيد 42 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد نابولي، صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة.

المصدر: RT

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