زيدان يعلق على فوز الريال على بلد الوليد ويحدد موقف بنزيما من لقاء أتالانتا

زيدان يعلق على فوز الريال على بلد الوليد ويحدد موقف بنزيما من لقاء أتالانتا

إسبانيا – أعرب المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن سعادته بالفوز بنتيجة (1-0) على مضيفه بلد الوليد، أمس السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان عقب المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا توجد حاجة بالنسبة لي لإرسال رسالة للاعبين، إنه انتصار مهم، والرابع على التوالي، وعلينا مواصلة العمل”.

وعن حالة هداف الريال، كريم بنزيما، الذي غاب عن لقاء بلد الوليد بسبب الإصابة، علق “زيزو”: “سنرى غدا (اليوم الأحد)، فلا يمكنني إخباركم الآن، ونحن لن نجازف به، فإذا لم يكن جاهزا لن يشارك ضد أتالانتا (يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا)”.

وأضاف: “نحن نعيش حالة جيدة، ولدينا استمرارية في النتائج، والفريق بأكمله يدافع بشكل جيد للغاية، وسنستعد لمواجهة الأربعاء ضد أتالانتا بأفضل طريقة ممكنة”.

وتابع: “كاسيميرو (الذي سجل هدف الفوز على بلد الوليد)؟ نعرفه جيدا ونعرف المركز الذي يشغله، ونعلم أنه يسدد، وسجل هدفا اليوم (أمس) وأنا سعيد به، لكنني سعيد من أجل الفريق بأكمله”.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.

المصدر: وكالات

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