ليبيا – استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله أمس السبت مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش والوفد المرافق له.

صنع الله ثمن بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط الدعم الذي قدمته البعثة الأممية لليبيا طيلة السنوات الماضية، وخاصة دعمها القوي والمتواصل لقطاع النفط الليبي.

وقدم صنع الله للمبعوث الأممي نبذة تعريفية عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، والدور الحيوي الذي تقوم به في إدارة الصناعة النفطية في ليبيا، والخدمات التي تقدمها للمواطن الليبي البسيط بكافة التراب الليبي دون أي تمييز او تفرقة من توفير للمحروقات لجميع المناطق، وتوفير الغاز الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء بشكل أساسي، بالرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعاملت مع الجميع بحيادية تامة.

وأوضح بأنه لطالما كانت المؤسسة تعمل بكل مهنية وحيادية وبعيدًا عن أية تجاذبات سياسية ومستمرة في أداء مهامها من خلال التكنوقراط والفنيين، وهمّها الوحيد هو الحفاظ على تدفق النفط واستمرار عمليات الإنتاج، وتأمين الدخل والموارد المالية لدعم الاقتصاد الوطني، متمنيًا في الوقت نفسه التوفيق والسداد للمبعوث الجديد لليبيا يان كوبيش والفريق المرافق له في مهمته الجديدة، لتحقيق أهداف البعثة لإعادة الاستقرار إليها في أقرب وقت ممكن.

من جهته، أكد كوبيتش على استمرار دعم البعثة الأممية للجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط، لأجل دعم اقتصاد ليبيا، وتأمين وجلب الموارد المالية لإنعاش اقتصادها.

كما أشاد بنجاحها طيلة السنوات الماضية في إنتهاجها لمبدأ الشفافية، وهو ما عزّز مكانتها محليًا ودوليًا كمؤسسة حيادية تكنوقراطية تعمل بمهنية تامة لأجل خدمة جميع الليبيين، والحفاظ على ثروات الأجيال القادمة.

كوبيتش شدد على أهمية الحفاظ على الدور المستقل والمحايد للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن الإشراف على إدارة النفط في البلاد.

وفي ختام اللقاء، اتفق صنع الله وكوبيتش على الحاجة إلى ضمان إدارة عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة.

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