طائرة أمريكية تفقد أجزاء من هيكلها فوق أحياء سكنية قبل أن تحط بسلام (صور)

طائرة أمريكية تفقد أجزاء من هيكلها فوق أحياء سكنية قبل أن تحط بسلام (صور)

الولايات المتحدة – أفادت إدارة الطيران الأمريكية إن طائرة تابعة لـ”يونايتد إيرلاينز” أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو، مما أدى إلى تناثر أجزاء منه واشتعال النار فيه.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المحرك وهو يشتعل، فيما أظهرت مقاطع أخرى وصور أجزاء من المحرك وهي تتناثر فوق أحياء سكنية.

على إثر ذلك، وجهت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة. ونشرت الشرطة صورا لقطع تطايرت من الطائرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن أي إصابات على الأرض.

ووجهت إدارة شرطة برومفيلد نداء للسكان على “تويتر”: “إذا وجَدت أجزاء رجاء لا تلمسها أو تنقلها. المجلس الوطني لسلامة وسائق النقل يريد بقاء كل الأجزاء في مكانها من أجل التحقيق”.

من جهتها، قالت شركة يونايتد في بيان، أمس السبت، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328، التي كانت تقل 231 راكبا، وطاقما مؤلفا من 10 أفراد.

فيما اكدت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة “بوينغ 777” تابعة لشركة “يونايتد إيرلاينز” حطت بسلام في دنفر عاصمة ولاية كولورادو بعد أن واجهت مشاكل فنية في محركها امس السبت ليقرر قائد الطائرة إثرها الرجوع إلى دنفر حيث حطت الطائرة بسلام..

وكانت الطائرة متجهة من دنفر إلى مدينة هونولولو في هاواي وعلى متنها 231 راكبا، وفق ما نقله متحدث باسم مطار دنفر.

وأعلنت شرطة برومفيلد سقوط أجزاء من الطائر في أحياء عديدة على الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، ووجهت تعليمات للسكان المحليين بعدم الاقتراب من أجزاء الطائرة المتناثرة.

المصدر: RT

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