عباس يعلن تخصيص 7 مقاعد للمسيحيين في “التشريعي الفلسطيني” المقبل

عباس يعلن تخصيص 7 مقاعد للمسيحيين في “التشريعي الفلسطيني” المقبل

فلسطين – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس تخصيص 7 مقاعد على الأقل للمواطنين المسيحيين في المجلس التشريعي المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” أن “الرئيس محمود عباس أصدر مرسوما يقضي بتخصيص 7 مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين”.

وأوضحت أن “المرسوم الرئاسي يأتي استجابة لأحكام قانون الانتخابات الذي يقضي بذلك”، دون مزيد من التفاصيل.

وينص قانون الانتخابات الفلسطيني لسنة 2005، على تخصيص 6 مقاعد من أصل 132 مقعدا، للمسيحيين في المجلس التشريعي، ويكون ذلك ضمن المقاعد المخصصة لنظام الدوائر يتم تحديدها بمرسوم رئاسي، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف شهر يناير الماضي مرسوما بإجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 مايو 2021، والرئاسية بتاريخ 31 يوليو 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

وأشير في المرسوم إلى أنه سيتم استكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس 2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

المصدر: “وفا” + وكالات

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