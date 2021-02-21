ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنشق فرج عبد المالك إن جلسة النواب في سرت ما زالت غير واضحة، مرجحًا عقدها في صبراتة بنصاب مكتمل الثلاثاء القادم.

عبدالمالك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن مدينة سرت ما زالت غير آمنة بالشكل المطلوب لانعقاد الجلسة، في ظل صعوبة حضور عدد من النواب، مؤكدًا أنهم على تواصل مع النائبين الأول والثاني للحضور، ومن المتوقع أن يصلا إلى طرابلس الأحد.

وبيّن أن بنود جدول الأعمال هي تغيير الرئاسة وتعديل اللائحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مخرجات اجتماعات الغردقة قد تكون ضمن البنود.

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