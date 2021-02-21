ألمانيا – مني فريق بايرن ميونخ بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت (1-2) في المباراة التي جرت بينهما امس وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين في الشوط الأول، سجلهما كل من اللاعبين، الياباني دايتشي كامادا، والألماني أمين يونس، في الدقيقتين (12 و31) على الترتيب.

بينما سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا للعملاق البافاري في الدقيقة 53، من زمن اللقاء.

ورفع ليفاندوفسكي الذي بات يعرف بـ”ليفان-غول-سكي” لغزارة أهدافه، رصيده إلى 26 هدفا، وابتعد في صدارة هدافي “البوندسليغا” بفارق 8 أهداف عن أقرب مطارديه البرتغالي أندريا سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت بالذات.

كما يتربع المهاجم البولندي عرش صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى، بفارق 9 أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول (بعد 24 مباراة)، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبفارق 10 أهداف أمام كل من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتوقف رصيد بايرن ميونخ بعد هذه الهزيمة، عند 49 نقطة، ويتصدر ترتيب “البوندسليغا”، بفارق 5 نقاط أمام لايبزيغ الذي يحل صيفا على هيرتا برلين غد الأحد.

بينما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة، ويحتل المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares