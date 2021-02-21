مصر – يتوجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، اليوم الأحد، إلى إسرائيل لإجراء مباحثات مع مسؤولين لدعم أهداف وجهود “منتدى غاز شرق المتوسط”.

ومن المقرر أن يلتقي الملا، مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، في رام الله، ووزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتانينز خلال هذه الزيارة.

وذكر بيان صحفي أن الزيارة تهدف إلى “بلورة الرؤية المشتركة والحوار المنهجي لتطوير سوق إقليمية للغاز في ظل دخول ميثاق المنتدى حيز التنفيذ بما يدعم جهود الدول الأعضاء في استثمار احتياطياتها من الغاز واستخدام البنية التحتية المتاحة الحالية والمستقبلية من خلال تعاون مثمر وبناء بين دول المنتدى”.

ويضم “منتدى غاز شرق المتوسط” الدول السبع المؤسسة وهي مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن وإيطاليا.

وتأسس المنتدى في يناير 2019 ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ويهدف إلى إنشاء سوق غاز إقليمية في منطقة شرق المتوسط، وتحسين العلاقات التجارية وتأمين العرض والطلب بين الدول الأعضاء.

المصدر: RT

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