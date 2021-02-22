إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين ازداد عام 2020 بنسبة 19.1%

إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين ازداد عام 2020 بنسبة 19.1%

الصين – وفقا للبيانات الرسمية، ازداد حجم إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين بنسبة 19.1% في عام 2020 .

وتشير وزارة الصناعة والمعلوماتية الصينية، إلى أن زيادة حجم إنتاج الروبوتات الصناعية، يدل على تحسن الطلب وتسريع التحديث الفكري للمؤسسات.

ووفقا لإحصائيات الوزارة، ارتفع الدخل التشغيلي للشركات المنتجة للروبوتات الصناعية في الصين في نهاية عام 2020 الماضي بنسبة 6% مقارنة بعام 2019.

وسجلت في سوق الروبوتات المستخدمة في مجال الخدمات نتائج رائعة أيضا: فقد بلغ الدخل التشغيلي للمؤسسات الكبيرة العاملة في هذا المجال 10.31 مليار يوان (حوالي 1.6 مليار دولار) ، أي بزيادة مقدارها 31.3٪ عن عام 2019.

وتجدر الإشارة، إلى أن الصين تسعى إلى تحديث قطاع الصناعات التي تتطلب جهدا كبيرا، عن طريق الابتكارات التكنولوجية، لمواجهة مشكلات انخفاض عدد السكان القادرين على العمل وارتفاع أجور القوى العاملة.

المصدر: نوفوستي

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