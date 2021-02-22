ليبيا – اقترح عضو مجلس النواب حسن البرغوثي تشكيل لجان من قبل الجهات الرقابية كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، لمتابعة عملية تسليم السلطة لحكومة عبد الحميد دبيبة.

البرغوثي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال إن المطالبة بالتحقيق في قضايا الفساد هي مسؤولية هذه الجهات، ويمكن لها أن ترفع إلى البرلمان جميع التقارير التي رصدت ووثقت فيها التجاوزات التي وقعت في السنوات الماضية ولم تجد الاهتمام الكافي.

ورأى البرغوثي أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المخولة بمناقشة هذه التقارير، ويمكن للحكومة الجديدة بعد نيل الثقة من البرلمان أن تتعاون معه بشكل فعال وإيجابي فيما تكشفه التقارير الرسمية عن وقوع مخالفات وتجاوزات مالية، منوهًا إلى أنه ربما تتمكن هذه الحكومة من وضع آليات عمل أكثر انضباطًا تضمن غلق الثغرات التي استغلها الفاسدون السابقون.

البرغوثي رهن نجاح الحكومة الجديدة في أداء دورها وتفاعلها الإيجابي مع السلطة التشريعية، بتشكيلها من شخصيات اعتمد في اختيارها على عوامل الكفاءة والخبرة قبل أي شيء.

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