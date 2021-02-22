فلسطين – أعلن البنك الدولي أن خطة التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كورونا تواجه نقصا في التمويل يبلغ حجمه 30 مليون دولار.

وقال البنك في تقرير له، إن “إسرائيل، وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف: “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا”.

ولفت إلى أن “تقديرات التكلفة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المئة من السكان ويوجد منها حاليا نقص يبلغ 30 مليون دولار”، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 في المئة من الفلسطينيين من خلال برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60 في المئة من السكان.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares