ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان البيوضي إن حالة الفوران والغضب أمر طبيعي في ظل احتدام الاستقطاب السياسي.

البيوضي أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “من يحاول صب البنزين على النار يزعجه التوافق الليبي ورغبة الجميع في المرور لمرحلة هادئة مستقرة”.

ودعا الجميع إلى رفع لواء الوحدة، وعدم الانجرار خلف خطابات الكراهية والتحريض، وممارسة أقصى درجات النصح والدعوة للسلم الأهلي والمجتمعي.

كما أكد الحاجة لمرحلة جديدة تبنى على التطوير والبناء والتنمية والعودة للمسار الديموقراطي والدستوري، قائلًا: “هذه لحطة تاريخية و لن تتكرر”.

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