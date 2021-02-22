الخرطوم – صعدت قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، الأحد، بنسبة 6.6 بالمئة في تداولات الأسواق الموازية للعملات، عقب قرار التعويم الجزئي للجنيه السوداني الذي طبقه البنك المركزي اليوم.

وأبلغ عدد من تجار العملة، مراسلة الأناضول، أن سعر بيع الدولار بلغ 400 جنيه في التعاملات اليوم، مقابل 375 جنيها في تعاملات السبت.

وذكر تجار أن قرار التعويم الجزئي للعملة السودانية، ساهم في إرباك تداولات السوق الموازية في اليوم الأول، لتتجه أكثر أسعار صرف الدولار للصعود، وسط توقف جزئي لحركة بيع وشراء العملات.

وأعلن البنك المركزي السوداني، توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، اعتبارا من الأحد، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

ويقصد بالقرار، أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قبله.

وأعلن عدد من المصارف التجارية اليوم، السعر التأشيري للدولار بـ 375 جنيها للبيع فيما حددت أسعار الشراء بـ376 جنيها، مقارنة مع 55 جنيها، السعر التأشيري السابق.

وعلى إثر التدهور المستمر للاقتصاد، وعدم مقدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المعيشي المتأزم، يعيش المواطن السوداني أوضاعا اقتصادية صعبة.

الأناضول

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