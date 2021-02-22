الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن 7 أشهر في الجلسة السابقة، إذ طغى الدعم من ضعف الدولار على الضغط الناجم عن صعود عوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1791.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو عند 1759.29 دولار يوم الجمعة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1787.70 دولار.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة اليوم الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبخلاف حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا في الولايات المتحدة والمتوقع إقرارها بنهاية الأسبوع، يترقب المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التقرير النقدي نصف السنوي إلى الكونغرس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.6 بالمئة إلى 27.38 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1276.92 دولار.

وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 2403.08 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى فيما يزيد عن شهر عند 2431.50 دولار.

المصدر: رويترز

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