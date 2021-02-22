المغرب يسجل تراجعا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

المغرب يسجل تراجعا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية، امس عن تسجيلها 207 إصابات و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات السبت.

وأفادت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 207، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 481155 حالة منذ بدء رصد التفشي في 2 مارس الماضي، بينها 7937 تعتبر نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليوم بالتالي تراجعا تدريجيا في المغرب الذي سجل يوم 17 فبراير 508 حالات، وفي 18 فبراير 477، وفي 19 فبراير 448، وفي 20 فبراير 444.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 6 وفيات جديدة جراء المرض خلال يوم، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 8554 بنسبة فتك عند مستوى حوالي 1.8%.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 17 فبراير 13 وفاة، وفي 18 فبراير 7 حالات، وفي 19 فبراير 16، وفي 20 فبراير 8.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 621 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة إلى مستوى 464664 بمعدل تعاف بلغ 96.6%.

المصدر: “وكالة المغرب العربي للأنباء” + وكالات

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