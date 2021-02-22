النرويج – أسدل الستار يوم الأحد، على بطولة العالم لرياضة البياثلون 2021 “أم الألعاب الشتوية”، التي أقيمت في مدينة بوكليوكا “Pokljuka” السلوفينية، بفوز منتخب النرويج بالمركز الأول.

وتصدر منتخب النرويج الترتيب العام برصيد 14 ميدالية من أصل 36 ميدالية، منها (7 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية)، متقدما بفارق 7 ميداليات على وصيفه الفرنسي الذي توج بميداليتين ذهبيتين، ومثلهما من الفضة إضافة إلى ثلاث ميداليات برونزية، وتلاهما منتخب السويد برصيد 6 ميداليات، منها (ميدالية ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميداليتان برونزيتان).

بينما اكتفى منتخب روسيا بميدالية فضية فقط، حصل عليها في سباق التتابع للرجال.

وفيما يلي ترتيب العالم لبطولة كأس العالم للبياثلون 2021:

1- النرويج برصيد 14 ميدالية (7 ذهبية، و3 فضية، و4 برونزية)

2- فرنسا برصيد 7 ميداليات (ذهبيتان، وفضيتان، و3 برونزيات)

3- السويد برصيد 6 ميداليات (ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتان).

4- النمسا برصيد ثلاث ميداليات (ذهبية، وفضيتان)

5- التشيك برصيد ميدالية واحدة فقط (ذهبية)

6- ألمانيا برصيد ميداليتين (فضيتان)

7- بيلاروس برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

8- روسيا برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

9- أوكرانيا برصيد ميدالية واحدة فقط (برونزية)

المصدر: “championat.com”

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