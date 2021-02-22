الولايات المتحدة “أكبر مستورد” من ألمانيا في 2020

الولايات المتحدة “أكبر مستورد” من ألمانيا في 2020

برلين – احتلت الولايات المتحدة صدارة الدول المستوردة من ألمانيا، بواردات بلغت قيمتها 103.8 مليار يورو في 2020، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الإثنين، “انخفضت صادرات ألمانيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5 بالمائة في 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى 103.8 مليار يورو”.

وعلى الرغم من الأزمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية، على المركز الأول في قائمة أكبر سوق لصادرات ألمانيا.

وحلت الصين ثانية بواردات وصلت قيمتها إلى 95.9 مليار يورو، بينما احتلت فرنسا المرتبة الثالثة بـ 91.1 مليار يورو.

وبحسب البيانات الرسمية تعتبر الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حيث تجاوزن قيمة “التجارة السلعية” بين البلدين 212 مليار يورو في 2020.

وكانت الصين الشريك التجاري الخامس والثلاثين لألمانيا في 1980، وارتقت إلى المرتبة 14 عام 1990.

وتعد الصين أهم شريك تجاري لألمانيا منذ عام 2015.

الأناضول

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