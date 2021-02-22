امرأة حامل تطلب من دجوكوفيتش توقيعه على منطقة من جسدها لا تخطر على بال (صورة)

امرأة حامل تطلب من دجوكوفيتش توقيعه على منطقة من جسدها لا تخطر على بال (صورة)

أستراليا – تعرض الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا بكرة المضرب لموقف نادر في أثناء جلسة تصوير احتفالية بتتويجه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وتجمع العديد من المعجبين حول دجوكوفيتش وطلبوا توقيعه للذكرى، فمنهم من طلب توقيعه على قميصه ومنهم على مجلة يحملها.

وتواجدت بين المعجبين امرأة حامل (يبدو أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل) طلبت طلبا غريبا من دجوكوفيتش، حيث كشفت عن بطنها طالبة من النجم الصربي التوقيع على بطنها، وهو ما لباه الأخير على الفور مبتسما، ورسم قلب حب للطفل وبجانبه رسم توقيعه.

ولاقت صورة توقيع دجوكوفيتش على بطن المرأة الحامل انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بكثير من التعليقات الطريفة، منها أن الطفل سيكون بطلا عالميا بكرة المضرب مثل النجم الصربي بعد هذا الدعم المعنوي الكبير لوالدته.

وتوج دجوكوفيتش بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته، بعد فوزه أمس الأحد، في المباراة النهائية على الروسي دانييل مدفيديف بثلاث مجموعات نظيفة.

المصدر: Eurosport_RU

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