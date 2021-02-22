ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن خطاب رئيس الحكومة القادمة عبد الحميد الدبيبة عند استقباله في مدينة طبرق كان أكثر من ممتاز.

امغيب أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الخطاب حمل إشارات كثيرة تدل على أن الرجل يريد أن يعمل، ويحمل في داخله هموم وطن عانى الكثير ويجب أن يستقر.

وأضاف: “وإن كنا نعتقد أن ما وعد به لا يمكن تحقيقه بالكامل في عمر الحكومة المعلن، على كل حال على رئيس الحكومة أن يدعم خطابه في طبرق بأفعال على الأرض، أولها المساواة في توزيع الوزارات بين الأقاليم الثلاثة؛ لأن ما سُرّب من تقسيم لم يكذبه الدبيبة في تصريح صحفي أو بيان رسمي”.

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