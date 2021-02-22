روسيا – أعلن مصممو الدبابات القتالية الجديدة من طراز “تي-14” (أرماتا) أن التوريدات المنتظمة من هذا النوع لوزارة الدفاع الروسية ستبدأ في العام 2022 المقبل.

وفي تصريحات صحفية، قال أندريه تيرليكوف، المدير العام وكبير مصممي مكتب أورال لتصميم مركبات النقل (التابع لمؤسسة “روستيخ” الحكومية الروسية)، على هامش أعمال معرض “آيدكس 2021” الدولي للأسلحة، الجاري في أبو ظبي، قال: “سوف نبدأ في توريدات واسعة منظمة لهذه الدبابات اعتبارا من العام 2022”.

و”تي -14″ (أرماتا) دبابة روسية واعدة مزودة ببرج مدرع غير مأهول ومخصصة لخوض حرب الشبكات المركزية حيث تلعب دور عربة الاستطلاع ودلالة الهدف وتوجيه نيران دبابات “تي – 90” ومنظومات الدفاع الجوي والمدفعية.

وتم تسليح هذه الدبابة بأجهزة الحماية النشيطة من طراز “أفغانيت” والدروع الدينامية من طراز “مالاخيت”.

المصدر: تاس

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