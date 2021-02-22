ليبيا – عقد في بلدية سرت اجتماع موسع حضره رئيس المجلس التسييري سالم عامر مع لجنة نيابية مكلفة من رئيس ديوان مجلس النواب برئاسة علي الشامي.

وأشارت البلدية في بيان صدر عنها إلى أن الاجتماع بحث عددا من الموضوعات تتمحور حول وضع خطة للترتيبات والاستعدادات لاحتضان سرت جلسات مجلس النواب المقرر عقدها خلال الأيام القادمة واستعراض تقارير عمل اللجان المشكلة وما يتعلق بمقرات إقامة وإعاشةأعضاء المجلس ومرافقيهم والمركز الصحفي.

وبحسب البيان زار رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية مجمع قاعات واغادوغو للإطلاع على مرافق المجمع والقاعات المجهزة لاحتضان جلسات مجلس النواب والوقوف عن كثتب على احتياجات ونواقص المجمع والقاعات وكافة المرافق التابعة له.

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