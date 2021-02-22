بومبيو: أنشأنا تحالفا مع بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران ويجب أن نستمر فيه

بومبيو: أنشأنا تحالفا مع بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران ويجب أن نستمر فيه

الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إن واشنطن أنشأت تحالفا “مهما” مع بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران، مؤكدا ضرورة أن تستمر بلاده في التحالف بكونها جزءا منه.

وفي حديث لقناة “نيوز ماكس” الأمريكية قال بومبيو: “لقد أنشأنا تحالفا مهما من بعض دول الخليج وإسرائيل للضغط على إيران.. يجب أن تستمر الولايات المتحدة في أن تكون جزءا هذا التحالف”.

وتابع: “أمريكا الضعيفة لن تؤدي إلا إلى تشجيع إيران، وإيذاء الشعب الأمريكي”.

وأردف وزير خارجية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب: “لقد فهمنا أن التهديد الأكبر للشعب الأمريكي هو الإرهاب الإيراني”، مؤكدا أن “أعظم صديق وحليف لنا في المنطقة كان شعب إسرائيل”.

المصدر: RT

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