إسطنبول – توقع بنك جولدمان ساكس، بلوغ سعر برميل نفط برنت 75 دولارا بحلول الربع الثالث من العام الجاري، وسط تحسن تدريجي في الطلب على الخام، والالتزام بخفض الإنتاج من جانب تحالف “أوبك+”.

وذكر “جولدمان” في مذكرة بحثية له، الإثنين، أن أسعار النفط ستواصل تسجيل زيادات خلال الفترة القريبة المقبلة، على الرغم من الضغوط التي تستمر في فرضها جائحة كورونا.

تتراوح أسعار النفط اليوم عند 62.8 دولارا بالنسبة لخام برنت، و59.6 دولارا للخام الأمريكي.

ووفق توقعات البنك، فإن عودة الاستهلاك لمستويات ما قبل الجائحة، قد تتحقق مجددا بحلول يوليو/ تموز المقبل.

ويبلغ متوسط استهلاك النفط حاليا قرابة 95.8 مليون برميل يوميا، مقارنة مع متوسط 100 مليون برميل يوميا في الشهور الأربعة التي سبقت التفشي العالمي لجائحة كورونا.

وزاد البنك: “بالنسبة لخام برنت، نتوقع ملامسته حاجز 70 دولارا للبرميل بحلول الربع الثاني من العام الجاري، قبل صعوده صوب 75 دولارا في الربع الثالث”.

ويرى أن موجة الطقس البارد في ولاية تكساس التي تنتج قرابة ثلث النفط الأمريكي، ستقود إلى عجز حول العالم في الإمدادات، خاصة مع استمرار العمل باتفاقية خفض الإنتاج لتحالف “أوبك+”.

وفي أبريل/ نيسان 2020، اتفقت دول التحالف على خفض تاريخي للإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من مطلع مايو/أيار 2020، وتم تقليص التخفيضات إلى 7.7 ملايين برميل اعتبارا من مطلع أغسطس/آب حتى نهاية العام.

والشهر الماضي، تم تخفيف خفض الإنتاج مجددا إلى 7.2 ملايين برميل يوميا، يستمر حتى أبريل/ نيسان 2022.

ويعقد تحالف “أوبك+” اجتماعه القادم في 4 مارس/ آذار المقبل، لبحث خفض الإنتاج الفعلي خلال الشهر الجاري، واتخاذ قرار بشأن حجم خفض الإنتاج الحالي.

الأناضول

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