الإمارات العربية – بحث منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، امس مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وتناول اللقاء الذي عقد على هامش “معرض الدفاع الدولي – آيدكس 2021” الذي افتتح اليوم في أبوظبي، “سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق تطلعات الدولتين والشعبين الشقيقين”.

كما تطرق الطرفان إلى المستجدات في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: RT

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