أبوظبي – أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، امس أن روسيا والإمارات اتفقتا على إجراء منتدى أعمال للتعاون في مجال الصناعة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مانتوروف في أعقاب لقاء جمعه في أبو ظبي مع ولي عهد الإمارة، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، على هامش المعرض الدولي للأسلحة “آيدكس 2021”.

وأعرب مانتوروف عن أمله في أن يسهم تطوير العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين في النمو العام للتعاون الاقتصادي الروسي الإماراتي، مشيرا إلى أهمية المعارض إلتى اعتادت روسيا والإمارات على استخدامها بهذا الغرض. وأضاف: “وقد اتفقنا على إجراء منتدى أعمال منفصلا للتعاون الروسي الإماراتي في مجال الصناعة”.

وذكر الوزير أن مكان المنتدى ومواعيده سيتم تحديدها لاحقا. وأشار المتحدث إلى أن خطط إجراء هذا المنتدى كانت تناقش في نهاية عام 2019، ولكنها فشلت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان مانتوروف الذي يرأس وفد روسيا إلى معرض “آيدكس 2021″، وصل إلى أبو ظبي يوم السبت. وفي اليوم ذاته أجرى الوزير الروسي لقاءين مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، والمدير العام لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك.

المصدر: وكالات

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