ليبيا – وصف رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل ما قيل عن محاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بـ”القصة المفبركة”، أثبت عدم صحتها الواقع (في إشارة لمقطع فيديو يثبت عكس الرواية الرسمية)، مشيرًا إلى أن موكب الوزير هو الذي ارتكب جريمة ضد مواطنين أبرياء.

عقيل وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين، أوضح أن هناك نوايا لدى باشاغا بإفساد كل شيء، رغم أنه وعد بالاستمرار في منصبه وزيرًا للداخلية بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند يسعى ويضغط في ذلك الاتجاه.

عقيل رأى أن باشاغا يشعر بأنه سيخرج خالي الوفاض؛ لذا يسعى للفت النظر بأي شكل من الأشكال، لعله يستفيد ويحقق منه أي مكاسب، مشيرًا إلى أن الأخير يسعى لإشعال حرب عصابات في طرابلس، إلا أنه لن ينجح في ذلك.

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