غريفيث يعرب عن “خيبة أمله” بعد فشل مباحثات تبادل الأسرى في اليمن

غريفيث يعرب عن “خيبة أمله” بعد فشل مباحثات تبادل الأسرى في اليمن

اليمن – أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، امس عن “خيبة أمله” لعدم التوصل إلى اتفاق خلال مباحثات تبادل الأسرى بين أطراف النزاع في اليمن.

وقال مكتب غريفيث عقب انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات التي يستضيفها الأردن: “بالرغم من عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة محددات عملية مستقبلية موسعة لإطلاق سراح المحتجزين”.

وأضاف: “كان مخيبا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزا”.

وحث غريفيث الطرفين على “الاستمرار في المباحثات وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل”.

وشدد على “دعوته لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فورا دون قيد أو شرط”.

المصدر: وكالات

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