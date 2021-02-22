إنجلترا – تحدث لاعب فلامينغو الحالي وتشيلسي السابق، فيليبي لويس، عن كواليس التدرب رفقة زميله السابق في البلوز صلاح، نجم ليفربول، وشبهه بقائد برشلونة ليونيل ميسي، رغم الفترة السلبية في لندن.

ووصف لويس، في تصريحات لصحيفة “غارديان” البريطانية الفترة تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو: “مورينيو لم يحصل على أفضل ما لدي، تماما كما فعل مع محمد صلاح”.

وأضاف: “لقد عانيت أمام صلاح في التدريبات.. في التدريبات كان صلاح مثل ميسي، حقا مثل ميسي، اسأل أي شخص عن ذلك”.

وبدأ صلاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في 2014، ولكنه فشل في فرض نفسه أساسيا مع مورينيو، فرحل معارا إلى فيورنتينا، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى روما في 2016.

وتابع البرازيلي: “عندما قرر صلاح الذهاب إلى فيورنتينا، قلت له لماذا أنت ذاهب إلى هناك يا مومو؟ أنت في تشيلسي.. لكنه أخبرني أنه بحاجة إلى اللعب”.

وأتم نجم أتلتيكو مدريد السابق: “قلت في نفسي إن هذا اللاعب جيد، لم يذهب أبدا من أجل المال، لكنه ذهب من أجل إثبات أنه يستطيع اللعب أكثر”.

ورحل لويس بعد موسم وحيد، عاد بعده مجددا إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد أن فشل في التأقلم مع تشيلسي، وحاليا يلعب مع فلامينغو بالدوري البرازيلي.

المصدر: theguardian

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