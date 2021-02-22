فرنسا – رفع الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، راية التحدي بعد خسارة فريقه أمام ضيفه موناكو بهدفين نظيفين ضمن الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس .

ونشر مبابي البالغ 22 عاما صورة له في أحد ممرات معقل سان جيرمان “حديقة الأمراء” عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام” اليوم الاثنين، وأرفقها بالقول: “لم يحسم شيء بعد، سنقاتل حتى النهاية، جميعا”.

وتلقى سان جيرمان، حامل اللقب، خسارته السادسة في الدوري في الموسم الجاري ليتجمد رصيده عند 54 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب فرق “الليغ 1″، متأخرا بفارق نقطة عن ليون، الوصيف صاحب الـ55 نقطة، و4 نقاط عن المتصدر ليل، صاحب الـ58 نقطة.

يذكر أن سان جيرمان دخل مباراة موناكو منتشيا بعد تحقيقه فوزا عريضا على مضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي ضمن ذهاب الدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي ثلاثة أهداف “هاتريك” من رباعية فريقه في شباك الفريق الكتالوني.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares