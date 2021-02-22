ليبيا- صدر عن وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش الموالي بشدة لتركيا بيان بشأن إدعاء وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا لمحاولة اغتيال عبر استهداف موكبه.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى متابعة النمروش ما حصل لموكب باشاآغا خلال عودته لمنطقة جنزور، مؤكدًا اتخاذه بوصفه المسؤول عن سلامة الجميع إجراءات عدة، تهدف لتأمين العاصمة ومنع حدوث أي تبعات تؤثر سلبًا عليها دون وصف ما حدث بأنه عملية إغتيال.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تمثلت في قيام النمروش بالتواصل مع وزير عدل الوفاق والاتفاق على تكليف رئيس نيابة شمال طرابلس للتحقيق في الواقعة، وتكليف قوة من منطقة طرابلس العسكرية لفرض الأمن ومنع أي تجاوزات أمنية؛ لأن الأمن يمثل خطًا أحمر لا يمكن المساس به حسب تعبيره.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن الأمن في العاصمة طرابلس وليبيا هو أحد المهام الأساسية والأصيلة لوزارة دفاع الوفاق، مع التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، مع الالتزام بمبدأ محاسبة كل من يتسبب في تقويض الأمن أو التعدي على القانون ومؤسسات الدولة.

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