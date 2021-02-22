ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأحد اجتماعًا مع وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوفاق عبد الباري شنبارو، ووزير التخطيط المكلف محمد الزيداني.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق وضع التصور النهائي لإقرار مشروع التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصاية للبلديات، لتمكين المجالس البلدية من ممارسة المهام الموكلة لها في كل المناطق.

وناقش المجتمعون إعادة النظر في شركة الخدمات العامة والتبعية القانونية، ويأتي ذلك في إطار تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 59 لعام2011، والتحول إلى نظام اللامركزية الإدارية.

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